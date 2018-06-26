Порошенко зняв для Міноборони обмеження на закупівлю зброї за кордоном

Також передбачено дозвіл на експорт власної продукції без посередництва державних спеціалізованих компаній, всім виробникам військової техніки і зброї.

Президент Петро Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо лібералізації зовнішньоекономічної діяльності для вітчизняних компаній оборонно-промислового комплексу.

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Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов повідомив під час брифінгу, інформує прес-служба РНБО.

За його словами, рішення РНБО передбачає лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності для підприємств ОПК, "зокрема, дозвіл на експорт власної продукції без посередництва державних спеціалізованих компаній, всім виробникам військової техніки і зброї незалежно від форми власності".

"Дозволено імпорт продукції військового призначення для власних потреб виробників військової техніки і зброї, а також імпорт для недержавних підприємств, що мають прямі дилерські угоди з закордонними виробниками озброєнь", - повідомив Турчинов.

Він додав, що також рішенням РНБО знято обмеження на прямі контракти вітчизняних міністерств силового блоку, зокрема, Міністерства оборони, щодо закупівлі зброї та військової техніки за кордоном.

Також секретар РНБО поінформував, що для реалізації цього рішення РНБО доручила уряду внести зміни до відповідних нормативних актів Кабінету міністрів щодо спрощення процедур надання підприємствам різних форм власності повноважень на зазначені імпортно-експортні операції.

"Крім того, уряду доручено розробити та внести на розгляд Верховної Ради проекти змін до законів "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про державне оборонне замовлення" та інших законодавчих актів України", - сказав він.

Турчинов назвав таке рішення «дуже серйозним кроком, який значно зміцнить нашу оборонну спроможність і дасть потужний поштовх розвитку оборонної промисловості».

Турчинов також наголосив, що лібералізація зовнішньоекономічної діяльності для вітчизняних компаній-виробників озброєння «не послабить надійний експортний контроль і відповідність дій всіх суб'єктів у цій сфері міжнародним угодам, які підписала Україна».