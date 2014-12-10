ЄС планує розширити санкції щодо туристичної та енергетичної галузей анексованого Криму
Зокрема компаніям, зареєстрованим в країнах Євросоюзу, заборонять управляти туристичним бізнесом в Криму.
ЄС планує розширити санкції щодо туристичної та енергетичної галузей Криму.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на проект рішення ЄС, передає Українська правда.
Зокрема, передбачається, що розширенні обмеження щодо інвестицій в Крим включатимуть заборону продажу технології для розвідки нафти і газу.
Окрім того, компаніям, зареєстрованим в країнах ЄС, буде заборонено управляти туристичним бізнесом в Криму.
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Пропозиції, які напрацювали чиновники ЄС, також містять заборону для громадян ЄС купувати фінансові компанії в Криму.
"Продаж, постачання, передача та експорт товарів і технологій, ... повинні бути заборонені", - говорить проект документа з посиланням на сфери транспорту, телекомунікацій, енергетики і нафти, газу та корисних копалин і виробництва.
Наразі, як зазначають джерела агентства, невідомо, чи встигнуть чиновники ЄС завершити роботу над документом до засідання міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.
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Водночас, як зазначається, у проекті рішення саміту ЄС, що відбудеться 18 грудня, підкреслюється "невизнання ЄС незаконної анексії Криму".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у проекті рішення саміту ЄС зазначається, що Євросоюз готовий до нових санкцій проти Росії.