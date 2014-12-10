ЄС планує розширити санкції щодо туристичної та енергетичної галузей анексованого Криму

ЄС планує розширити санкції щодо туристичної та енергетичної галузей Криму.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на проект рішення ЄС, передає Українська правда.

Зокрема, передбачається, що розширенні обмеження щодо інвестицій в Крим включатимуть заборону продажу технології для розвідки нафти і газу.

Окрім того, компаніям, зареєстрованим в країнах ЄС, буде заборонено управляти туристичним бізнесом в Криму.

Читайте такожЄС забороняє своїм кораблям заходити лише в два з семи кримських порти

Пропозиції, які напрацювали чиновники ЄС, також містять заборону для громадян ЄС купувати фінансові компанії в Криму.

"Продаж, постачання, передача та експорт товарів і технологій, ... повинні бути заборонені", - говорить проект документа з посиланням на сфери транспорту, телекомунікацій, енергетики і нафти, газу та корисних копалин і виробництва.

Наразі, як зазначають джерела агентства, невідомо, чи встигнуть чиновники ЄС завершити роботу над документом до засідання міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.

Читайте такожПродовження агресивної політики Росії має спричинити за собою нові санкції - Яценюк

Водночас, як зазначається, у проекті рішення саміту ЄС, що відбудеться 18 грудня, підкреслюється "невизнання ЄС незаконної анексії Криму".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у проекті рішення саміту ЄС зазначається, що Євросоюз готовий до нових санкцій проти Росії.