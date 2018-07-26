США про ситуацію з Холодницьким: прокурори, які перешкоджають правосуддю, мають йти у відставку

КДКП вирішила не звільняти Холодницького з посади заступника генпрокурора - керівника САП, а обмежитись доганою.

Посольство Сполучених Штатів Америки відреагувало на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів не звільняти Назара Холодницького з посади заступника генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це йдеться у повідомленні Посольства США у мікроблозі Twitter.

Читайте такожЗасідання комісії прокурорів за скаргою Луценка на Холодницького: главу САП обізвали "боягузом" і "виродком" (відео)

"У сучасній демократії прокурори, які маніпулюють свідками і перешкоджають правосуддю, подають у відставку заради збереження репутації своєї установи та верховенства права", - наголосили американські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня генеральний прокурор Юрій Луценко і директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник звернулися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про звільнення Холодницького з посади керівника САП.

За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Сам Холодницький заявляв, що провадження проти нього зареєстровано за статтею Кримінального кодексу про розголошення даних досудового розслідування та примушування свідків до надання показань.

Сьогодні, 26 липня, КДКП вирішила не звільняти Холодницького з посади заступника генпрокурора - керівника САП, а обмежитись доганою. Рішення може бути оскаржене в адміністративному суді або у Вищій раді правосуддя. Після засідання КДКП Холодницький залишив приміщення комісії під вигуки активістів антикорупційних організацій, які кричали «Ганьба!».