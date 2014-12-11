Російські підрозділи залишили територію Херсонської області - Генштаб ЗСУ

12:29, 11 грудня 2014
Політика
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Росія відвела свої підрозділи з території Херсонської області.

Українські військові на блокпосту під Чонгаром 16 березня / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генерал-майор, представник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Розмазнін під час круглого столу у Києві.

"Є певні намагання з боку Росії. Ці намагання полягають у тому, що відвели вони частину своїх підрозділів (з Херсонськоі області - УНІАН) на територію Криму, тобто зрозуміли вони, що маханули вони і вийшли на територію Херсонської області", - зазначив Розмазнін.

Читайте такожПорошенко - Росії: Будь ласка, виведіть війська і закрийте кордон"Ці підрозділи виведені із трьох точок (Ад, Чонгар, Арабатська стрілка - УНІАН), на сьогодні вони виведені, але наші підрозділи туди не стали", - додав Розмазнін.

Раніше, 9 грудня, Держприкордонслужба повідомила про відхід російських військових з зайнятих ними територій Херсонської області на межі з Кримом.

Однак наступного дня там повідомили, що попри домовленість силовиків Росії та України про відведення російських військ з трьох ділянок Херсонської області до 18 години 9 грудня, солдати так і не залишили зайняті території.

Нагадаємо, російські військові з'явилися на території Херсонщини одночасно з окупацією Криму. Так, 15 березня повідомлялося про вертолітний десант із 40 осіб біля селища Стрілкове (Арабатська стрілка, Генічеській район, Херсонська область).

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