ОБ, Радикальна партія та група "Економічний розвиток" не підтримують програму уряду

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, депутат Радикальної партії Віктор Галасюк зазначив, що його політична сила голосуватиме за цей документ лише при внесенні змін до нього.

“Без конкретики ми за це голосувати не будемо. Ми не будемо голосувати за декларацію”, - сказав він.

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Водночас лідер фракції “Опозиційного блоку” Юрій Бойко назвав Програму діяльності уряду “декларативним документом”.

“Опозиційний блок” не буде голосувати за Програму уряду. Але це не означає, що ми не надамо альтернативу суспільству. Наступного тижня починає роботу опозиційний уряд, який створить альтернативну програму, і суспільство буде мати можливість її переглянути”, - сказав депутат.

Крім того, голова депутатської групи “Економічний розвиток” Віталій Хомутиннік у своєму виступі також зазначив, що його група не підтримує представлену програму уряду.