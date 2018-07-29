Місцеві ЗМІ пишуть, що прем'єр РФ буде обговорювати в Криму провал туристичного сезону і жахливий стан севастопольських доріг.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв прибув до окупованого Севастополя. Про це у Facebook повідомив так званий «глава» окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов.

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Як зазначив Аксьонов, 28 липня він разом з Медведєвим взяв участь у концерті, присвяченому 1030-літтю хрещення Русі.

Сьогодні, 29 липня, Медведєв прийняв участь у параді на честь Дня ВМФ РФ в окупованому місті.

Тим часом, підконтрольні окупантам місцеві ЗМІ пишуть, що участь Медведєва у офіційних заходах – лише формальний привід для візиту. Справжня мета його візиту до Севастополя – обговорення провалів виконання «Федеральної цільової програми» розвитку міста.

Серед основних проблем - жахливий стан інфраструктури, «зникнення» двох мільярдів рублів, виділених на будівництво очисних споруд, а також провал туристичного сезону.

Нагадаємо, візит Медведєва в Криму в травні 2016 року спровокував бурхливий резонанс. В ході зустрічі з жителями окупованій Феодосії російський прем'єр заявив пенсіонерці, що грошей на індексацію пенсій в уряду РФ немає, і порадив їй «триматися» на її нинішній пенсії. Фраза медведєва «Грошей немає, але ви тримайтеся» стала мемом.