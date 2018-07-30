Співачка Приходько зібралася йти в політику

В даний час вона створює громадський рух з одним із комбатів Української добровольчої армії.

Українська співачка Анастасія Приходько оголосила, що йде в політику.

"З комбатом "Аратті" Добровольчого руху Андрієм Гергертом (позивний "Червень") ми створюємо громадський рух, в який входитимуть добровольці, волонтери. І ми заявимо про цей рух. У нас дуже великі амбіції", - зазначила вона в інтерв'ю на одному з телеканалів, передає 112.ua.

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У той же час вона не відповіла, чи збирається брати участь з новою силою у парламентських виборах 2019 року.

"Я так не кажу (про висунення кандидатури на наступних парламентських виборах, - ред). В думках дуже багато чого є. Але я не можу сказати "Так", а потім цього не зробити. Нехай це буде ще в підвішеному стані", - зазначила Приходько.

За її словами, поєднувати кар'єру співачки і політика вона не збирається.

"Скажу відверто, я не буду співати. Не можна бути на двох стільцях. Політик повинен бути політиком, він повинен чітко робити свою справу. Як можна поєднати? Тут ти виходиш, робиш одні справи, а тут виходиш співати. Це не може так бути. Або я співаю, або я в політиці. Два варіанти не підходять", - зазначила співачка.

Приходько вважає, що у парламент повинні прийти "політично молоді люди. "Треба розпустити парламент, це по-перше, а по-друге – треба набрати молодих. Тим, хто вже по 30-40 років сидять у парламенті, просто сказати "дорогі друзі, ви все зробили для цієї держави, спасибі, ідіть відпочивайте. Ви вже попрацювали, дайте дорогу молодим". Держава повинна разом з молоддю розвиватися. А у нас так відбувається, що іноді ми живемо за "радянськими законами", - зазначила вона.

Приходько також запевнила, що в разі, якщо вона не зможе нічого зробити в політиці - вона складе мандат.