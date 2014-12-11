Семенченко: Витрати на армію повинні становити 10% ВВП, а 5% - це показник мирного часу

Витрати на армію повинні становити щонайменше 10% ВВП.

Таку думку висловив народний депутат від ”Самопомочі”, член Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Семен Семенченко сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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«Я думаю, що це має бути на рівні 10% від ВВП, бо 5% - це дуже мало. Це, по суті, показник мирного часу. Тим більше, знаючи нашу систему, як мінімум 10% необхідно зараз. Інша річ, що буде більше шансів це (відповідне рішення) провести, якщо ми покажемо, звідки ми це візьмемо», - сказав він.