У Лондоні загадковою смертю загинув багатий друг Березовського

Поліція стверджує, що це було самогубство. За однією з версій, причиною самогубства могли стати мільйонні борги після загадкової угоди в Росії і судова тяганина з колишньою дружиною, повідомляє Газета.ru.

У 2006 році Скот Янг розлучився зі своєю дружиною Мішель, з якою вони були у шлюбі протягом 11 років. Пані Янг зажадала від чоловіка половину його активів, яких, за її даними, у нього було не менше ніж на два мільярди фунтів. Однак мільйонер стверджував, що угода, пов'язана з придбанням нерухомості в Москві на 2 мільярди фунтів, залишила його без гроша в кишені.

У 2005 році Янг об'єднався з колишнім діловим партнером Бориса Березовського Русланом Фомічевим, щоб інвестувати в угоду щодо забудови колишньої фабрики фарб у Москві. Однак, за словами Янга, угода прогоріла і він залишився винен 28 мільйонів фунтів.

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У 2010 році мільйонер оголосив себе банкрутом, але продовжував вести розкішний спосіб життя. Екс-дружина не повірила Янгу і найняла приватних детективів, щоб ті простежили за ним. Вона була впевнена, що колишній чоловік заховав своє майно за допомогою партнерів - наприклад, таких, як Борис Березовський, якого загадкова смерть наздогнала в минулому році.

Згідно з розслідування The Guardian, акції Янга не згоріли, а зберігаються в офшорах. Суд у 2013 році оцінив його статки в 40 мільйонів фунтів і за відмову розкрити подробиці свого багатства посадив Скота Янга на шість місяців до в'язниці. Після звільнення він знову повернувся до звичного способу життя.

Щоправда, за свідченнями деяких знайомих Янга, цей рік видався для нього зовсім не простим. Він мав повернути борг у 28 мільйонів фунтів, але не зробив цього, хоча йшлося про конкретний термін.

Думки знайомих і друзів Янга з приводу причин його смерті розділилися і частина друзів Скота Янга скептично поставилися до версії самогубства.

"Він був великою людиною і хорошим батьком. Але його підвела британська правова система. Ми не знаємо, чи був це насправді суїцид", - зазначив один із знайомих.

Ще одна знайома вказала поліцейським на зв'язок із загадковою смертю Бориса Березовського, з яким його, певно, пов'язував таємничий "Project Moscow".