Луценко взяв під особистий контроль провадження за фактом нападу на в.о. керуючого справами Херсонської міськради

Генеральний прокурор Юрій Луценко взяв під особистий контроль кримінальну справу, відкриту за фактом нападу на в. о. керуючої справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

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За її словами, злочин, вчинений проти Гандзюк, вже перекваліфіковано на ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України "Умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого".

Попередньо поліція кваліфікувала даний злочин за ст.296 ККУ – "Хуліганство".

«Всі правоохоронні органи Херсонської області - прокуратура, служба безпеки та поліція - спільно працюють над оперативним розкриттям вказаного злочину», - зазначила Сарган.

На сторінці МВС у Facebook повідомляється, що херсонська поліція просить допомоги громадян у встановленні особи чоловіка, який облив обличчя жінки невідомою речовиною.

У дописі розміщені відповідні фото. "Зловмисник був одягнений у темну футболку, темну кепку, коричневі шорти та темне взуття", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Радіо Свобода, за інформацією лікаря-анестезіолога Харківської обласної лікарні Юрія Равелева у чиновниці діагностовано понад 30% опіків тіла.

«Вона отримала хімічний опік понад 30%. Це волосиста частина голови, обличчя, руки, ноги, передня частина грудної клітини. Опік лівого ока. На даний момент стан досить тяжкий. Проводяться протишокові заходи. Поки що стан хворої стабільний. Вона при тямі. Це тільки початок шляху лікування», – сказав він.

Виконувачка обов’язків керуючого справами Херсонської міської ради Катерина Гандзюк перебуває в реанімаційному відділенні обласної клінічної лікарні після нападу, який стався вранці 31 липня близько 08:30.

Коли жінка вийшла з під’їзду свого будинку, щоби йти на роботу, до неї підбіг якийсь молодик, одягнений у чорне. Він пирснув в обличчя Гандзюк кислотою з ємності, яку тримав у руках і швидко втік.