В ОУН закликали ввести на Закарпаття бойові підрозділи і "дати по зубах" Угорщині

Там вважають, що така ситуація склалася через те, що місцева влада більше прислухається до Будапешту, ніж до Києва.

Дії угорської влади щодо запровадження посади уповноваженого Закарпатської області є замахом на територіальну цілісність України.

Таку думку на своїй сторінці в соцмережі висловив голова Організації українських націоналістів (ОУН), перший заступник голови Державного комітету телебачення та радіомовлення Богдан Червак. "Уряд Угорщини, як на мене, перейшов червону лінію. Призначення "уповноваженого з питань Закарпатської області" - безпосереднє втручання у внутрішні справи України, замах на територіальну цілісність. За це б’ють по зубах", - написав Червак.

За його словами це все через те, що місцева влада більше прислухається до Будапешту, ніж до Києва. Також голова ОУН пов'язує такі рішення з прагненнями надати угорській мові статусу офіційної в певних регіонах.

"Загравали у мовних питаннях? Не хотіли бачити угорських прапорів на адміністративних установах? Дочекалися хамства і зневаги до своєї країни", - зазначив громадський діяч.

Ноти протесту, яку вручило МЗС України вже замало, ті регіони, як підкреслив Червак, мають зрозуміти, що Україну треба поважати. Один з варіантів, за його словами, це ввести на територію Закарпаття бойові підрозділи ЗСУ і розпочати бойове злагодження.

Голова ОУН впевнений, що у цьому випадку можна висунути Будапешту вимоги про моральну і матеріальну компенсації за злочини перед Карпатською Україною, які вчинили угорські окупанти у 1939 році.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вірить у реалістичність прагнень України вступити до НАТО і ЄС. В Україні вважають, що слова Орбана "відображають підходи країни агресора" і не відповідають політиці ЄС.

Також МЗС України вимагає від Угорщини пояснень через антиукраїнські заяви прем’єр-міністра Орбана і рішення уряду створити міністерство, відповідальне за розвиток Закарпатської області.