Оболонський суд викликав Януковича для участі у судових дебатах (документ)

У разі неприбуття Януковича до суду, до нього можуть застосувати примусовий привід або грошовий штраф.

Оболонський райсуд міста Києва, який розглядає справу про держзраду Віктора Януковича, викликає екс-президента-втікача для участі у судових дебатах.

Це підтверджує повістка на ім'я Віктора Януковича, оприлюднена на сайті суду.

У документі йдеться, що у разі неприбуття обвинуваченого, до нього можуть застосувати примусовий привід або грошовий штраф. Також неявка обвинуваченого може бути приводом для перегляду міри запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, суд вкотре переніс дату судових дебатів у справі про держзраду Януковича. Вони мають відбутися 16 та 17 серпня.

Читайте такожОболонський райсуд доручив призначити Януковичу нового безоплатного адвоката

Судові дебати у справі мали розпочатися ще 19 квітня, однак тоді адвокати Януковича привели свідків і суд продовжив заслуховування свідків. Вдруге та втретє дебати були зірвані також стороною захисту 30 та 31 липня.

Довідка УНІАН. Януковичу інкримінують три статті Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Водночас, Янукович подав позов до Печерського райсуду Києва проти Генеральної прокуратури України та генпрокурора Юрія Луценка. Екс-президент позивається про захист честі, гідності та ділової репутації. Суд прийняв до розгляду цю справу та призначив засідання на 10:00 13 вересня.