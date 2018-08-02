Оболонський суд викликав Януковича для участі у судових дебатах (документ)

17:49, 02 серпня 2018
Політика
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Віктор Янукович / REUTERS

Оболонський райсуд міста Києва, який розглядає справу про держзраду Віктора Януковича, викликає екс-президента-втікача для участі у судових дебатах.

Це підтверджує повістка на ім'я Віктора Януковича, оприлюднена на сайті суду.

У документі йдеться, що у разі неприбуття обвинуваченого, до нього можуть застосувати примусовий привід або грошовий штраф. Також неявка обвинуваченого може бути приводом для перегляду міри запобіжного заходу.

Повістка про виклик до суду Віктора Януковича / ob.ki.court.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, суд вкотре переніс дату судових дебатів у справі про держзраду Януковича. Вони мають відбутися 16 та 17 серпня.

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Судові дебати у справі мали розпочатися ще 19 квітня, однак тоді адвокати Януковича привели свідків і суд продовжив заслуховування свідків. Вдруге та втретє дебати були зірвані також стороною захисту 30 та 31 липня.

Довідка УНІАН. Януковичу інкримінують три статті Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Водночас, Янукович подав позов до Печерського райсуду Києва проти Генеральної прокуратури України та генпрокурора Юрія Луценка. Екс-президент позивається про захист честі, гідності та ділової репутації. Суд прийняв до розгляду цю справу та призначив засідання на 10:00 13 вересня.

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Теги: #суд#держзрада Януковича#Віктор Янукович