Адвокати Януковича знову зірвали судове засідання і покинули залу

Вже вчетверте Оболонський райсуд не може розпочати судові дебати у справі колишнього президента-втікача.

Новопризначений державний адвокат екс-президента Віктора Януковича Віктор Овсянников і найманий захисник Олександр Байдик залишили на знак протесту судове засідання Оболонського районного суду Києва, де мали продовжитися судові дебати.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні суду у справі про вчинення державної зради Януковичем суддя Владислав Дев’ятко надав слово прокурорам для судових дебатів.

Коли почав виступати прокурор Руслан Кравченко, адвокат Байдик став його перебивати, кричати, що вони готові заслухати свідків захисту, і це потрібно зробити сьогодні, а також, що він має клопотання до суду.

Однак, суддя та прокурори на це не зважали. За кілька хвилин обидва адвокати - по договору і державний - просто залишили судову залу.

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Після цього суддя Дев’ятко оголосив перерву до 14.00 для того, щоб найти іншого державного адвоката і все ж таки розпочати судові дебати.

Як повідомляв УНІАН, судові дебати у справі про держзраду Януковича мали розпочатися ще 19 квітня, однак тоді його адвокати привели свідків і суд продовжив заслуховування свідків. Вдруге та втретє дебати були зірвані також стороною захисту 30 та 31 липня.

Януковичу інкримінують три статті Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Водночас, Янукович подав позов до Печерського райсуду Києва проти Генеральної прокуратури України та генпрокурора Юрія Луценка.

Екс-президент позивається про захист честі, гідності та ділової репутації. Суд прийняв до розгляду цю справу та призначив засідання на 10:00 13 вересня.