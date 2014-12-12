Австралія тимчасово розмістить посольство в Києві у будинку канадського дипмісії

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ, міжнародної торгівлі і розвитку Канади.

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Міністр закордонних справ Канади Джон Бейрд сьогодні вітав заяву, яку зробили в Мельбурні прем'єр-міністр Австралії Тоні Еббот і президент України Петро Порошенко про те, що Австралія відкриє тимчасове посольство, яке буде спільно розміщуватися в Києві в одному приміщенні з посольством Канади.

"Канада і Австралія поділяють історичну дружбу, - сказав Джон Бейрд. - Ми продовжуємо залишатися партнерами з питань, які стосуються розвитку України і ми працюємо над підтримкою народу України в реалізації його демократичних прагнень, волі від російської агресії".

"Ми раді, що Канада може грати роль в єднанні міжнародного співтовариства для подальшої підтримки українського народу. Цей договір є ще одним прикладом того, як Канада і Австралія докладають спільні зусилля для просування демократичних принципів і прав людини в усьому світі", - підкреслив Джон Бейрд.

Зазначається, що відповідний меморандум взаєморозуміння за договором про спільне розміщення посольства є останнім прикладом відносин глибокого співробітництва між Австралією та Канадою.

Крім того, в повідомленні наголошується, що цей договір доповнює вже існуючі робочі відносини між країнами за кордоном, у тому числі з надання консульських послуг. Канада і Австралія мають угоди, завдяки яким канадці можуть отримувати консульські послуги в австралійських дипустановах в 20 країнах світу. У той же час австралійці можуть отримувати такі послуги в канадських дипмісіях в 23 країнах світу.