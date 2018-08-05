Російські окупанти не випадково збили Boeing - американський журналіст

Журналіст зазначив, що сам раніше припускав, що установкою управляли сепаратисти, які не є професійними військовими і зробили постріл випадково.

Російські окупанти збили Boeing рейсу MH17 на Донбасі не випадково, заявив американський журналіст Девід Саттер.

"Я думаю, що ми вже затвердили важливі факти. Є якісь питання, на які до кінця ми не можемо дати відповідь. Але я вважаю, що вже ясно, що малайзійський боїнг не був знищений помилково. Це важко уявити, що це може бути, але абсолютно неможливо сплутати пасажирський літак з вантажним літаком, який використовують українські війська. А боїнг-777 - це величезний літак, який має два джерела тепла, вони дуже потужні, можуть бути захоплені апаратурою, яка є частиною установки "Бука", - пояснив він ефірі телеканалу "Еспресо".

"Буком" керують добре навчені фахівці, вони вміють на слух і візуально визначати тип літака. Установку розмістили під одним з найбільш завантажених коридорів для пасажирських літаків. Учасники тієї операції не могли не знати про це.

"І плюс ми знаємо, що ті, хто стріляв і знищив цей літак, вони чекали 5 годин близько до місця, з якого вони стріляли. Що це означає? Що вони чекали об'єкт. Коли їм повідомили, що об'єкт наближається, вони пішли туди і зробили постріл. Я не бачу тут можливості, що це було зроблено помилково", - заявив Саттер.

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Журналіст зазначив, що сам раніше припускав, що установкою управляли сепаратисти, які не є професійними військовими і зробили постріл випадково. Однак після ідентифікації російських військових, ці сумніви зникли.

"Уряди Нідерландів та Австралії ідентифікували Росію як винуватця цього і вимагали пояснень. Тому вже не можна приписувати це сепаратистам. Але в таких умовах світову громадську думку має зараз піднімати знову це питання. 4 роки давності, тому що спочатку ми неправильно зрозуміли, що сталося, зараз ми більше розуміємо, хоча повного пояснення ми не маємо. Усвідомивши, що це була Росія, що це було навмисне, ми повинні діяти і вимагати якісь заходи у відповідь", - резюмував журналіст.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над контрольованим сепаратистами районом Донецької області. Всі 298 людей, які перебували на борту літака, загинули.