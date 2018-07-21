Порошенко ратифікував угоду з Нідерландами про співпрацю в розслідуванні катастрофи MH17

Верховна Рада 12 липня ухвалила закон про ратифікацію Угоди між Україною та Нідерландами про співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям російською ракетою літака «Малайзійських авіаліній» 17 липня 2014 року та закон про виконання цієї угоди.

Президент Петро Порошенко підписав закони про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям малайзійського літака рейсу МН17.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, глава держави підписав закони «Про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року» та «Про виконання Угоди між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року».

Угоду між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов’язаних зі збиттям літака рейсу МН17 «Малайзійських авіаліній» 17 липня 2014 року, було підписано 7 липня 2017 року в Таллінні.

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Ратифікація цієї угоди та імплементація її положень у національне законодавство забезпечує співробітництво між компетентними органами обох держав, визначає порядок та особливості виконання окремих процесуальних дій у рамках угоди з метою здійснення ефективного кримінального переслідування і засудження осіб, причетних до збиття літака, у рамках судової системи Нідерландів.

Зокрема, особливості передання Україною до Королівства Нідерландів кримінального провадження, виконання запиту компетентного органу Королівства Нідерландів про забезпечення участі особи як обвинуваченого у судовому провадженні на території Королівства Нідерландів у режимі відеоконференції, виконання запиту компетентного органу Королівства Нідерландів про допит свідка або експерта у режимі відеоконференції.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 липня ухвалила закон про ратифікацію Угоди між Україною та Нідерландами про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 та закон про виконання цієї угоди.

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Кримінальним розслідуванням трагедії займається Спільна слідча група, до якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів й України.

24 травня 2018 року слідча група представила додаткові докази щодо ключової ролі Росії в трагічній катастрофі лайнера. Група дійшла висновку, що ЗРК «Бук», пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, яка дислокується в Курську.

25 травня стало відомо, що уряд Нідерландів почав здійснювати кроки для притягнення Росії до відповідальності за збиття рейсу MH17. Притягнення Росії до відповідальності здійснюватиметься окремо від переслідування винних у цьому осіб.