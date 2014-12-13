У РНБО підтвердили загибель двох бійців полку "Азов"
13:03, 13 грудня 2014Політика
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У Раді національної безпеки та оборони України підтвердили інформацію про загибель 11 грудня двох бійців полку ”Азов”.
Двоє бійців "Азова" підірвалися на фугасі / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
”Ми дійсно підтверджуємо дані щодо загибелі двох та поранення трьох бійців з ”Азову”, - сказав Лисенко.
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Він зазначив, що військові підірвалися на фугасі, виставленому бойовиками, а потім були атаковані ними із засідки. За словами Лисенка, під час бою терористи були знищені.
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