СРСР почав це ще в 1942 році: політолог пояснив важливість підрахунку збитків від вторгнення РФ в Україну

05:19, 06 серпня 2018
Політика
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Реінтеграційний закон визнає збройну агресію РФ не тільки на території Криму / фото УНІАН

Міжвідомчий координаційний орган щодо стягнення з Росії збитків «за руйнування Криму і Донбасу», який мають намір створити в Україні, повинен зайнятися питанням узагальнення обсягів і видів збитків, які зазнала країна внаслідок збройної агресії Росії та окупації Криму і Донбасу.

Про це розповів український політолог Михайло Басараб, передає Крим.Реалії.

За його словами, це «важлива основа для подачі в перспективі позову до Росії».

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«Реінтеграційний закон визнає факт збройної агресії не лише на території Криму, але й на Донбасі. Ми пам'ятаємо, що досить довго тривала дискусія про те, що Крим у нас визнавався окупованою територією, а Донбас - ні. Це була гра Путіна – розвести ці два питання і дати їм різне трактування... До речі, СРСР почав готувати свою претензію до гітлерівської Німеччини у 1942 році. До перемоги було ще дуже і дуже далеко, тобто це було рішення заздалегідь. Бо на момент закінчення війни у країн переможниць могло не бути узагальнено цих збитків», – зазначив український політолог.

Президент України Петро Порошенко 1 серпня звернувся до Кабінету міністрів з проханням створити міжвідомчий координаційний орган, який повинен зайнятися стягненням з Росії збитків «за руйнування Криму і Донбасу». Порошенко підкреслив, що створення цього органу передбачено реінтеграційним законом, ухваленим на початку 2018 року.

Президент України Петро Порошенко підписав 20 лютого закон про реінтеграцію Донбасу.

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Теги: #Росія#Україна#позов