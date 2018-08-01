Порошенко хоче змусити Росію відшкодувати збитки за Донбас та Крим

Президент України звернувся до Кабінету міністрів з проханням створити міжвідомчий координаційний орган для підготовки позову проти Росії.

Президент України звернувся до Кабінету міністрів з проханням створити міжвідомчий координаційний орган для підготовки позову проти Росії для відшкодування збитків, завданих окупацією Донбасу та анексією Криму.

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Як написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook, внаслідок агресії Росії знищується інфраструктура, руйнуються підприємства і економічний потенціал Донбасу і Криму.

"Тому не маємо зволікати жодної хвилини стосовно формування консолідованої претензії України до Росії для відшкодування завданих збитків. Звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням вжити заходів для якнайшвидшого створення відповідного міжвідомчого координаційного органу", - написав президент.

Він зазначив, що даний орган передбачений так званим законом про реінтеграцію Донбасу, ухваленим у січні цього року, який "чітко підтверджує відданість України мирному врегулюванню та відображає мою ідеологію мирної реінтеграції окупованого регіону".