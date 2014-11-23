"Кіборги" з аеропорту Донецька розповіли про засідки бойовиків

За словами військових, обидва термінали аеропорту повністю під контролем української сторони, пише Українська правда.

"Часто заходять диверсійні групи, особливо вночі, які працюють з новим обладнанням, пріцілами, добре навчені. Їх мусимо ганяти по всьому терміналу", - зазначають бійці.

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Також бійці кажуть, що дорога до аеропорта, якою їм доправляли харчі та боєприпаси, проходить щонайменше повз 3 засідки бойовиків.

"З них бойовики стріляють з РПГ, СПГ (протитанковий гранатомет), з ДШК (великокаліберний кулемет), використовують "Утеси", - зазначив один з бійців.