Справа Сущенка надійшла до Верховного Суду РФ: названо терміни розгляду

Адвокат Фейгін повідомив, що відповідно до КПК РФ її повинні розглянути протягом 45 днів.

Справа незаконно засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка надійшла до Верховного Суду Російської Федерації.

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Про це в мережі Facebook повідомив адвокат Марк Фейгін. "Справа українського журналіста Романа Сущенко надійшла до Верховного Суду РФ. Відповідно до КПК її повинні розглянути протягом 45 днів. Мабуть, вже у вересні відбудеться апеляційний розгляд по моїй скарзі на вирок Московського міського суду, який визнав Сущенка винним та призначив покарання - 12 років позбавлення волі за 276 КК (шпигунство)", - йдеться в повідомленні адвоката.

Адвокату Марку Фейгіну вдалося зустрітися з в'язнем Кремля, українським журналістом Романом Сущенко, і обговорити ситуацію з обміну.

Пізніше стало відомо, що український консул у Москві Геннадій Брескаленко також відвідав журналіста.