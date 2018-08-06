В окупованому Криму швидко зафарбували зображення Сенцова під муралом з Путіним (фото)

19:07, 06 серпня 2018
Політика
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У Криму на будинку з'явилось зображення Олега Сенцова та Олександра Кольченка / фото twitter.com/radiosvoboda

В окупованому Сімферополі знищили малюнок на підтримку українських політв’язнів Кремля. Очевидці повідомляють, що зображення та написи зафарбували.

Нині місце виглядає, як і до мистецької акції невідомих патріотів. 

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Як уже повідомлялося, у столиці анексованого Криму на будинку з'явилось зображення Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Поруч із зображенням містився напис "Мовчи, або отримаєш покарання" та хештеги: #freesencov, #freekolchenko. 

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Теги: #окупований Крим#Володимир Путін#Сенцов у Росії#мурал#Олег Сенцов