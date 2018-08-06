В окупованому Криму швидко зафарбували зображення Сенцова під муралом з Путіним (фото)
19:07, 06 серпня 2018Політика
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Малюнки невідомих встигли наробити галасу в Інтернеті.
У Криму на будинку з'явилось зображення Олега Сенцова та Олександра Кольченка / фото twitter.com/radiosvoboda
В окупованому Сімферополі знищили малюнок на підтримку українських політв’язнів Кремля. Очевидці повідомляють, що зображення та написи зафарбували.
Нині місце виглядає, як і до мистецької акції невідомих патріотів.
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Як уже повідомлялося, у столиці анексованого Криму на будинку з'явилось зображення Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Поруч із зображенням містився напис "Мовчи, або отримаєш покарання" та хештеги: #freesencov, #freekolchenko.
У Сімферополі під муралом з #Путін'им намалювали #Сенцов'а та Кольченка, але того ж дня стінопис замалювали pic.twitter.com/4MrivTYfxd— Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 6, 2018
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