Оприлюднено унікальне відео зі схудлим політв'язнем Кольченком на побаченні з матір'ю

Тривалі побачення дозволені раз на чотири місяці, але, за словами Лариси Кольченко, побачити сина, вона змогла вперше за дев'ять місяців.

Політв'язень Олександр Кольченко, якого утримують в Росії, знаходиться на тривалому побаченні з матір'ю Ларисою Кольченко в колонії російського Челябінська.

Кореспондентам телеканалу «Настоящее время» вдалося зафіксувати частину цієї зустрічі, передає Радіо Свобода.

Тривалі побачення дозволені раз на чотири місяці, але, за словами Лариси Кольченко, побачити сина, вона змогла вперше за дев'ять місяців. Три дні вони проведуть у спеціальній кімнаті для зустрічей.

З собою Лариса Кольченко привезла двадцятикілограмову передачу. На відео можна побачити схудлого Олександра Кольченка, що сидить поруч з матір'ю.

Як повідомляв УНІАН, Кольченко припинив голодування 7 червня, яке оголосив 31 травня на підтримку вимог іншого політв'язня, українського режисера Олега Сенцова.

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Олега Сенцова і Олександра Кольченко затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. В серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.