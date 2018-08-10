НАБУ підготувало проекти підозр у справах, де фігурують народні депутати

За словами директора відомства, детективи вже узгодили підозри з прокурорами.

Національне антикорупційне бюро України вже підготувало та узгодило з прокурорами проекти підозр у справах, де фігурують народні депутати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

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«Незважаючи на певні процесуальні проблеми, зараз є цікаві напрацювання з інших справ. Підготовлено проекти підозр та попередньо узгоджено з процесуальним керівниками справи, фігурантами яких є народні депутати. Ми плануємо скеровувати їх до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб у подальшому, можливо, навіть виходити на Верховну Раду України», - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що за словами директора національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, відомство аналізує останню інформацію стосовно зв'язків українських чиновників з колишнім керівником виборчого штабу президента США Дональда Трампа та радником екс-президента України Віктора Януковича Пола Манафонта, однак американський політтехнолог не є підслідним суб'єктом для справ, які розслідує Бюро.