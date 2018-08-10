НАБУ аналізує інформацію про зв'язки українських чиновників з Манафортом

Ситник заявив по готовність НАБУ в разі появи підстав "вживати заходів" стосовно чинних українських чиновників, які можуть бути причетними до співпраці з Манафортом.

Директор національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляє, що відомство аналізує останню інформацію стосовно зв'язків українських чиновників з колишнім керівником виборчого штабу президента США Дональда Трампа та радником екс-президента України Віктора Януковича Пола Манафонта, однак американський політтехнолог не є підслідним суб'єктом для справ, які розслідує Бюро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник повідомив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, матеріали, які мали відношення до "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, спочатку були презентовані публічно народними депутатами та колишнім працівником СБУ, а потім потрапили до НАБУ. У тих матеріалах фігурувало прізвище Манафорта.

«В подальшому було дуже багато запитів з боку засобів масової інформації. Був дозвіл детектива, який розслідував на той час цю справу, і НАБУ дало підтвердження цієї інформації, що це прізвище (Манафорта - УНІАН) фігурує. Наслідком цього, для мене особисто стали два позови про визнання моїх дій незаконними і кримінальна справа про втручання у вибори президента США», - зазначив Ситник.

Він заявив, що не знає, що відбувається у справі про його «втручання у вибори».

При цьому директор НАБУ зауважив, що тоді для очолюваного ним відомства пріоритет полягав у розслідування причетності чинних чиновників до матеріалів, які містилися у «амбарній книзі Партії регіонів».

«Чиновники, які підслідні антикорупційному бюро», - додав він.

«Крім того, в основному там фігурували прізвища екс-чиновників... Манафорт - це не суб'єкт, який підслідний антикорупційному бюро, і дії, які йому інкримінуються, наскільки я знаю із засобів масової інформації, пов'язані з ухиленням сплати податків (в США), відмиванням коштів. Він не був державним чиновником, тобто навіть його дії формально не підслідні антикорупційному бюро», - сказав Ситник.

«Та інформація, яка була зараз оприлюднена, ми раніше про неї не знали. Тому це свіжа інформація, і ми її аналізуємо. Сама справа рішенням прокуратури передана до департаменту Горбатюка (Віктор Горбатюк - начальник Управління спецрозслідувань ГПУ – УНІАН) в Генеральну прокуратуру», - повідомив Ситник.

За його словами, остання інформація «достатньо цікава».

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«Зараз почнемо її аналізувати і за наявності підстав вживати заходів», - наголосив директор НАБУ.

Він додав, що детективи НАБУ, які спочатку розслідували цю справу, були включені у групу слідчих Генпрокуратури з цього розслідування.

«Ті певні напрацювання, які були у детективів, коли справа була у нас, вони були реалізовані, і певним особам було оголошено про підозру», - підсумував Ситник.

Як повідомляв УНІАН, справа Манафорта є частиною розслідування спецпрокурора Департаменту юстиції США Роберта Мюллера про можливе втручання Росії у президентські вибори 2016 року на користь чинного глави Білого дому Дональда Трампа.

Манафорту пред'явлено звинувачення у відмиванні коштів, отриманих в Україні. Його також звинувачують у тому, що він не зареєструвався як іноземний агент, хоча займався лобіюванням інтересів у США прокремлівського уряду України часів екс-президента Януковича.

У звинуваченні Федеральної колегії присяжних, спрямованому до окружного суду у Вашингтоні, йдеться, що Манафорт і його колишній бізнес-партнер Рік Гейтс за співпрацю з оточенням Януковича отримали десятки мільйонів доларів. Зокрема, у 2006-2015 роках вони виступали як незареєстровані агенти уряду України, Партії регіонів та «Опозиційного блоку».

За останніми даними, Манафорт отримав від українських політиків 31 млн доларів за надання політичних консультацій лише у 2012 році.

Манафорт та Ґейтс перевели мільйони доларів отриманих виплат іноземним компаніям та на банківські рахунки, які були відкриті ними та їхніми спільниками у низці країн, і зокрема, на Кіпрі, Сент-Вінсенті і Гренадинах та Сейшелах. Вони приховали існування іноземних компаній та банківських рахунків, постійно хибно повідомляючи у власних податкових документах, що вони не мають іноземних банківських рахунків.