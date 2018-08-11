"Невідворотність катастрофи очевидна": журналіст пояснив, чому кінець режиму Путіна – це "справа часу"

Віталій Портников вважає, що режим Путіна робить одну помилку за іншою – «сам заганяє себе в пастку».

Невідворотність катастрофи для Росії очевидна, оскільки, незважаючи на діючий санкційний режим, Кремль продовжує робити помилки, сам заганяючи себе в пастку.

Про це пише журналіст і політичний оглядач Віталій Портніков у своїй колонці на сайті «Крим.Реалії».

«Невідворотність катастрофи очевидна – просто тому, що російська влада не здатна до генерації нічого іншого, крім помилок, а російська "агресивно-слухняна більшість не здатна помітити ані самих цих помилок, ані їхіх наслідків. Все інше – просто справа часу», – зазначив Портніков.

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Журналіст вважає, що режим Путіна робить одну помилку за іншою – «сам заганяє себе в пастку». «Зрозуміло, що на тлі загострення відносин із Заходом і дискусій навколо санкцій не було жодної необхідності труїти Скрипалів, що призвело до нового витка конфронтації і – що найголовніше – до введення в дію "автоматичного" закону проти країн, які застосовують хімічну зброю. Зрозуміло, що введення в життя найбільш згубних для російської економіки санкцій можна запобігти переговорами з Вашингтоном. Однак вести такі переговори означає визнати відповідальність за отруєння Скрипалів. А значить, нехай краще будуть санкції, ніж консультації. Тим більше, що завжди залишиться надія, що ці санкції запобіжать новим санкціям конгресу, а коли введуть нові санкції конгресу, будуть заспокоювати себе тим, що вдалося домогтися відстрочки з "хімії". І так – без кінця. Вірніше – до кінця», – пише журналіст.

«І рубль летить під три чорти, і "іскандери" не сміються, і антисанкції не допомагають. І все це настільки просто, настільки елементарно, що я міг би тільки диву даватися, як мільйони людей не бачать очевидного. Міг би, якщо б не виріс у Радянському Союзі, де теж ніхто нічого ніколи не хотів помічати», – резюмував журналіст.