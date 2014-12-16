Президент оновив склад РНБО (список)
Президент Петро Порошенко підписав указ, яким поновив персональний склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.
Текст указу розміщений на офіційному сайті президента.
Згідно з указом, до складу РНБО входять:
президент, голова Ради національної безпеки і оборони Порошенко;
міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
голова Служби зовнішньої розвідки Віктор Гвоздь;
голова Національного банку (за згодою) Валерія Гонтарєва;
голова Верховної Ради (за згодою) Володимир Гройсман;
міністр закордонних справ Павло Клімкін;
голова адміністрації президента Борис Ложкін;
начальник Генерального штабу - головнокомандувач збройних сил Віктор Муженко;
голова Служби безпеки Валентин Наливайченко;
міністр юстиції Павло Петренко;
міністр оборони Степан Полторак;
голова Верховного Суду (за згодою) Ярослав Романюк;
секретар РНБО Олександр Турчинов;
генеральний прокурор (за згодою) Віталій Ярема;
прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Цим же указом Петро Порошенко визначив такими, що втратили чинність: указ президента від 16 червня 2014 року № 528 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України"; указ президента від 23 червня 2014 року № 549 "Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України"; указ президента від 5 липня 2014 року № 571 "Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України"; указ президента від 18 серпня 2014 року № 654 "Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України"; указ президента від 9 жовтня 2014 року № 763 "Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України"; указ президента від 27 жовтня 2014 року № 827 "Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України".
Указ набирає чинності з дня його опублікування.