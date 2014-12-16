Президент оновив склад РНБО (список)

Текст указу розміщений на офіційному сайті президента.

Згідно з указом, до складу РНБО входять:

президент, голова Ради національної безпеки і оборони Порошенко;

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;

голова Служби зовнішньої розвідки Віктор Гвоздь;

голова Національного банку (за згодою) Валерія Гонтарєва;

голова Верховної Ради (за згодою) Володимир Гройсман;

міністр закордонних справ Павло Клімкін;

голова адміністрації президента Борис Ложкін;

начальник Генерального штабу - головнокомандувач збройних сил Віктор Муженко;

голова Служби безпеки Валентин Наливайченко;

міністр юстиції Павло Петренко;

міністр оборони Степан Полторак;

голова Верховного Суду (за згодою) Ярослав Романюк;

секретар РНБО Олександр Турчинов;

генеральний прокурор (за згодою) Віталій Ярема;

прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Цим же указом Петро Порошенко визначив такими, що втратили чинність: указ президента від 16 червня 2014 року № 528 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України"; указ президента від 23 червня 2014 року № 549 "Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України"; указ президента від 5 липня 2014 року № 571 "Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України"; указ президента від 18 серпня 2014 року № 654 "Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України"; указ президента від 9 жовтня 2014 року № 763 "Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України"; указ президента від 27 жовтня 2014 року № 827 "Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.