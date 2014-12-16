Турчинов призначений секретарем РНБО

"Призначити Турчинова Олександра Валентиновича секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в тексті указу №928/2014 від 15 грудня 2014 року.

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Даний указ розміщений на сайті глави держави.

Нагадаємо, в даний час Олександр Турчинов є керівником фракції "Народний фронт" в Верховній Раді VIII скликання.

До проведенния позачергових парламентських виборі він обіймав посаду спікера парламенту (з 22 лютого по 27 листопада 2014 року), також був тимчасово виконуючим обов'язки президента країни (з 23 лютого по 7 червня 2014 року), до обрання на цю посаду Петра Порошенка.