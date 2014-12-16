Порошенко висловив співчуття прем'єру Австралії

Про це голова держави написав на сторінці у Twitter.

"Висловлюю співчуття дружньому австралійському народу і прем'єр-міністрові @TonyAbbottMHR особисто", - сказано у повідомленні.

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