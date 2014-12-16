Порошенко висловив співчуття прем'єру Австралії
12:14, 16 грудня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко висловив співчуття прем'єр-міністру Австралії Тоні Еботу.
REUTERS
Про це голова держави написав на сторінці у Twitter.
"Висловлюю співчуття дружньому австралійському народу і прем'єр-міністрові @TonyAbbottMHR особисто", - сказано у повідомленні.
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