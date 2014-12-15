У мережі з'явилися відео та фото штурму кафе й звільнення заручників у Сіднеї

У мережі з'явилося відео перестрілки під час штурму сіднейського кафе.

Також опубліковані фотографії, на яких австралійська поліція звільняє заручників кафе Lindt.

Як раніше повідомлялося, сьогодні о 9:45 за місцевим часом невідомий захопив у заручники персонал і відвідувачів сіднейського кафе Lindt у торговому центрі Martin Place.

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Пізніше стало відомо, що терорист, який захопив заручників у Сіднеї, виявився 49-річним іранцем. За інформацією австралійського телеканалу «Скай Ньюс», його звуть Мен Харон Моніс, він також відомий під псевдонімом «шейх Харон». За відомостями телеканалу, він прибув до Австралії ще в 1996 році як біженець, в минулому році проходив за справою про вбивство.