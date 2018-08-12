Голодування Сенцова: у РФ цинічно порахували, у скільки їм обходиться життя режисера

Станом на 12 серпня Сенцов голодує 91-й день.

У Федеральній службі виконання покарань Росії підрахували, скільки витрачають на лікарське забезпечення та медичний супровід незаконно ув'язненого у російській колонії українського режисера Олега Сенцова, який голодує вже три місяці.

Відповідні дані оприлюднені на сайті російського відмоства.

У повідомленні зазначено, що відколи Олег Сенцов оголосив голодування — на його лікарське забезпечення витратили понад 95 тисяч рублів – це приблизно 1350 доларів США.

У ФСВП також звітують, що за майже три місяці голодування українському режисерові надали 202 медичні послуги на суму 45 тисяч рублів (приблизно 640 доларів).

Загалом медичне забезпечення Сенцова щодня для російської пенітенціарної служби обходиться у 1100 рублів (приблизно 15 доларів США).

Там запевняють, що лікарські препарати для підтримки основних функцій і систем організму в медичній частині установи, де утримують незаконно засудженого українського режисера "є в достатній кількості та асортименті".

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Вночі на 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що літак з Олегом Сенцовим вилетів з міста Салехард, і, ймовірно, прямує до Києва. Проте згодом вона написала, що більше не має жодної інформації про ймовірний літак з політв’язнем і припускає, що їй надали недостовірні дані. Після цього російські тюремники сповістили, що Олег Сенцов не покидав колонію в місті Лабитнангі.

7 серпня адвокат Дмитро Дінзе після візиту до Сенцова повідомив, що стан українського режисера погіршується. За словами сестри Сенцова Наталії Каплан, «все не просто погано, все катастрофічно погано». У той же час український режисер повідомив, що не збирається припиняти голодування.

Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», адже він - «людина, яка йде до кінця».

Сенцов і кримчанин Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченко до списку політв'язнів.