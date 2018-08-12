В Росії спростували інформацію про вивезення Сенцова з колонії на Ямалі

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що літак з Сенцовим вилетів з Салехарду.

В Управлінні ФСВП РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу спростували інформацію про те, що незаконного засудженого в Росії українця Олега Сенцова вивезли з колонії в місті Лабитнангі.

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"Інформація про те, що засуджений Сенцов О. Г. нібито покинув виправну колонію, не відповідає дійсності", - цитує російське агентство ТАСС заяву відомства.

Раніше журналістка російського видання «Новая газета» Вікторія Івлєва заявила про те, що літак з українським режисером Олегом Сенцовим вилетів з міста Салехард. У своєму повідомленні у Facebook журналістка висловила надію, що українця вивезуть в Київ.

Як повідомляв УНІАН, Сенцов почав голодування 14 травня 2018 року. Він вимагає звільнити всіх утримуваних Росією українських політв'язнів. Українець був затриманий російськими силовиками в Криму 11 травня 2014 року.

Його звинувачували в нібито підготовці терактів на півострові під час окупації Росією. Пізніше Сенцова звинуватили в зберіганні зброї і вибухівки. 5 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років суворого режиму.

9 серпня адвокат політв'язня повідомив, що стан Сенцова важкий, у нього сталась третя криза голодування.