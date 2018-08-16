"Довго тягнути не буду - на початку осені озвучу чітку позицію", - Садовий про те, чи йтиме у президенти

Рішення про кандидування він сприймає як надзвичайно відповідальний крок, тому не “розкидується словами”.

Як зазначив під час ефіру на „Радіо НВ” лідер “Об'єднання “Самопоміч” Андрій Садовий, те, чи буде він балотуватись у президенти, залежить від багатьох обставин:

“Я є міським головою Львова і розумію, що якщо чинна влада, виставляючи політичні ультиматуми, рік тому посміла штучно створити блокаду для майже мільйонного міста, то я повинен зважити всі „за” і „проти”.

Також, за його словами, рішення про кандидування він сприймає як надзвичайно відповідальний крок, тому не “розкидується словами”.

“Багато хто говорить про свої наміри, але не всі ті наміри реалізовують. Для мене посада Президента — це колосальна відповідальність за долю країни. Як я вже казав, йдеться про електричний стілець. Тому моє рішення залежить від внутрішньої готовності й відчуття відповідальності. Але довго тягнути не буду — думаю, що на початку осені я озвучу свою чітку позицію”, — наголосив Андрій Садовий.