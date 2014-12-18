Ситуація в зоні АТО: бойовики продовжують обстріли, попри "режим тиші"

Бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї по населених пунктах Кодема, Авдіївка, а з 03.00 до 3.05 по новому терміналу аеропорту "Донецьк", повідомляє прес-центр АТО на сторінці в Facebook.

Читайте такожУ Краснодоні бойовики не поділили контрабандуЗ 20.30 до 20.55 в районі Гнутово на висоті трохи більше 1 кілометра було помічено безпілотний літальний апарат противника.

Як і раніше наші військові, дотримуючись режиму “Тиша”, на провокації не піддавались і вогонь не відкривали.