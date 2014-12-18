Ситуація в зоні АТО: бойовики продовжують обстріли, попри "режим тиші"
09:38, 18 грудня 2014Політика
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Ніч у зоні проведення АТО пройшла відносно спокійно. За період з 18.00 до 7 години ранку штабом АТО зафіксовано три збройні провокації зі сторони бойовиків.
REUTERS
Бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї по населених пунктах Кодема, Авдіївка, а з 03.00 до 3.05 по новому терміналу аеропорту "Донецьк", повідомляє прес-центр АТО на сторінці в Facebook.
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Як і раніше наші військові, дотримуючись режиму “Тиша”, на провокації не піддавались і вогонь не відкривали.
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