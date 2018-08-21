Канада закликає РФ звільнити Сенцова

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд закликає Російську Федерацію звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, який з 14 травня голодує.

Про це дипломат заявила у мікроблозі Twitter.

"Український кінорежисер Олег Сенцов голодує в знак протесту вже 100 днів, закликаючи Росію звільнити українських політичних бранців. Канада дуже стурбована його станом. Ми закликаємо Росію звільнити його", - заявила Фріланд.

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Довідка УНІАН. Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцов перебуває в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він почав голодовку з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів.

14 серпня російська правозахисниця Зоя Свєтова, яка відвідала Сенцова в колонії, заявила, що він назвав свій стан здоров'я передкритичним.