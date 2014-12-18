Снайпери бойовиків сьогодні двічі обстріляли "кіборгів"
18:38, 18 грудня 2014Політика
0 0
У зоні АТО російські терористи протягом дня двічі обстрілювали позиції українських "кіборгів" у Донецькому аеропорту.
REUTERS
У ході нападу застосовували стрілецьку зброю. Така інформація була подана за станом на 15-ту годину.
Читайте такожБойовики обстріляли колону, яка везла допомогу "кіборгам"
За даними штабу Антитерористичної операції, спочатку по позиціях українських військових працював снайпер терористів. Бійці відкрили вогонь у відповідь. Після нетривалого затишшя найманці спробували знову обстріляти аеропорт, проте теж невдало. Інформації про обстріли в інших напрямках - поки що немає. Також немає відомостей про загиблих чи поранених, повідомляє 5 канал.
Нагадаємо, за минулу добу російські терористи відкривали вогонь у бік позицій українських військ 13 разів – такі підрахунки навели у штабі АТО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter