Снайпери бойовиків сьогодні двічі обстріляли "кіборгів"

У ході нападу застосовували стрілецьку зброю. Така інформація була подана за станом на 15-ту годину.

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За даними штабу Антитерористичної операції, спочатку по позиціях українських військових працював снайпер терористів. Бійці відкрили вогонь у відповідь. Після нетривалого затишшя найманці спробували знову обстріляти аеропорт, проте теж невдало. Інформації про обстріли в інших напрямках - поки що немає. Також немає відомостей про загиблих чи поранених, повідомляє 5 канал.

Нагадаємо, за минулу добу російські терористи відкривали вогонь у бік позицій українських військ 13 разів – такі підрахунки навели у штабі АТО.