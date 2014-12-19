Путін збирає російських олігархів на урочисту вечерю в Кремлі

Про це повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляють Ведомости.

За його словами, це традиційний захід. "Що у них хорошого, а що поганого – я б так позначив тему розмови", – сказав Пєсков.

За словами співрозмовника видання, близького до керівництва РСПП, основні учасники зустрічі – власники великих компаній. Очікується багато людей, минулого року на зустрічі з Путіним було 90 осіб.

У цьому році в числі запрошених – голова ради директорів "Мечела" Ігор Зюзін, гендиректор "Норнікеля" Володимир Потанін, співвласник UC Rusal Олег Дерипаска, президент Уральської гірничо-металургійної компанії (УГМК) Іскандер Махмудов, власник "Онексіма" Михайло Прохоров, співвласник "Ренови" Віктор Вексельберг, президент "Лукойлу" Вагіт Алекперов, голова ради директорів НЛМК Володимир Лісін, президент "Трансмашхолдингу" Андрій Бокарьов, гендиректор УГМК Андрій Козіцин, голова наглядової ради "Альфа-груп" Михайло Фрідман, президент групи "Аллтек" Дмитро Босов, гендиректор "Аерофлоту" Віталій Савельєв.

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Серед гостей є і "друзі Путіна" Геннадій Тимченко та Аркадій Ротенберг.

Вечеря відбудеться в Катерининському залі Кремля, сказали кілька запрошених. Повістки зустрічі немає. Як уточнив один з учасників зустрічі, представників держкомпаній на ній не буде.

За даними видання, учасників зустрічі офіційно повідомили про захід в Кремлі в кінці минулого тижня.