Кравчук порадив Зеленському та Вакарчуку не йти у президенти

Колишній глава держави нагадав, що робота на посаді президента не має нічого спільного з діяльністю артистів.

Перший президент України Леонід Кравчук порадив музикантові Святославу Вакарчуку та коміку Володимиру Зеленському не балотуватися в президенти.

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Як зазначив Кравчук в ході чату на «Главреді», робота на посаді президента не має нічого спільного з нинішньою діяльністю артистів.

Кравчук зазначив, що Зеленський і Вакарчук – талановиті люди.

"Нещодавно слухав Зеленського на одному з вечорів — це справжній талант, від природи обдарована людина. Вакарчук — від природи має і голос, і енергію, і силу, і молодь його підтримує...", — підкреслив він.

Як зазначив колишній президент, аргументу про те, що Зеленський і Вакарчук – не корупціонери, недостатньо.

"Часто у нас, коли когось обирають, враховують тільки одну характеристику людини, наприклад, кажуть, що це — молода людина, тому треба голосувати", — заявив він.

"Якщо б до цього додали: молодий, досвідчений, професійний, чесний, зробив у своєму житті вже щось. Тоді ця людина могла б балотуватися. А просто молодість — це не перевага, тому що молодість минає", — підкреслив Кравчук.

Екс-глава держави зазначив, що коли мова йде про кандидата в президенти, завжди треба давати людині комплексну характеристику, а також відповісти на питання: "чи може вона, не маючи відповідної підготовки і знань, управляти чи очолювати управління державою?".

"Я б порекомендував Вакарчуку та Зеленському намагатися не скомпрометувати неправильними діями свої прекрасні дані, добре ім'я, яке в Україні сьогодні високо цінується. Якщо б я був на їх місці (звичайно, я вже ніколи не буду), але я б відразу відмовився від цього", — уклав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Святослав Вакарчук обігнали нинішнього президента Петра Порошенка у рейтингу кандидатів на посаду президента. Про це свідчать оприлюднені на прес-конференції в Києві результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 14-24 червня 2018 року.