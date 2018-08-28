Порошенко: Кремль створює десятки тисяч фейкових акаунтів у соцмережах перед виборами в Україні

Президент визнав, що "щупальці Москви" дуже міцно проникли в соціальні мережі.

Росія готується до потужної маніпулятивної кампанії, аби вплинути на вибори в Україні, США та ЄС, заявив президент України Петро Порошенко.

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Як повідомляється на сайті президента, під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України глава держави наголосив, що нині настає один з найбільш критичних періодів – демократичний світ вступає у новий виборчий цикл.

Вже в листопаді відбудуться вибори в США, оновлення Євроінституцій – в 2019 році; наближається виборча компанія і в Україні.

«Уже зараз провідні ІТ-компанії фіксують створення тисяч, десятки тисяч фейкових аккаунтів з російським корінням. Росія готується до нової потужної маніпулятивної кампанії – fake news, підрив стабільності», - зазначив Порошенко.

«І в мене немає сумніву, що Москва не втратить жодної можливості, щоб дискредитувати наші з вами здобутки, щоб посіяти зневіру серед громадян у завтрашньому дні та втому від європейського вибору. Маємо бути готові дати відсіч. Хоча це завдання і не просте», - наголосив він.

Президент нагадав, що РФ вже добре набила собі руку на інших країнах, зокрема під час нідерландського референдуму щодо ратифікації угоди про асоціацію, референдуму Brexit.

«Щупальці Москви дуже міцно проникли в соціальні мережі, тримають окремі медіа, є у кіберпросторі. При цьому Кремль уміло прикриває свою підривну діяльність демократичними цінностями та принципами. Уже зараз мусимо шукати шляхи до співпраці з іншими державами та координувати зусилля для вироблення надійного механізму упередження стороннього втручання у виборчий процес та забезпечення вільного волевиявлення наших громадян», - зазначив президент.

Глава держави закликав особливу увагу звернути на країни, які уже мають відповідні напрацювання. Зокрема, звернув увагу на досвід Парижу та Берліну.

Нагадаємо, розслідування масованої атаки російської "фабрики тролів" у соцмережах на президента Італії Серджіо Маттарелла буде доручено фахівцям з боротьби з тероризмом.