Сьогодні в РНБО розглянуть ротацію мобілізованих військових

Сьогодні відбудеться засіданні Ради національної безпеки та оборони України.

Як повідомив 17 грудня секретар РНБО Олександр Турчинов, на найближчому засіданні РНБО розглядатиметься питання поетапного повернення військовослужбовців, які були мобілізовані цього року до лав Збройних сил та Національної гвардії.

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“Військовослужбовців будуть звільняти від служби в тому порядку, в якому вони були мобілізовані, щоб наша обороноздатність не ставилась під сумнів, нам не обійтись без декількох етапів мобілізації”, - сказав Турчинов, наголосивши, що таким чином, окрім того, що буде оновлено склад ЗСУ, буде отримано міцний військовий стотисячний резерв.