Порошенко і Байден обговорили надання Україні фінансової допомоги

22:08, 21 грудня 2014
Політика
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Координацію дій для надання Україні пакету фінансової допомоги з боку США, ЄС та міжнародних фінансових організацій, яка дозволить створити надійну основу для швидких та ефективних кроків з впровадження реформ, обговорили телефоном президент Петро Порошенко та віце-президент США Джо Байден.

Фото УНИАН

Про це повідомляє прес-служба глави держави

Порошенко підкреслив важливість підписання президентом США Бараком Обамою прийнятого Конгресом Акту на підтримку свободи України та привітав солідарну з Україною позицію США щодо запроваджених додаткових санкцій у зв`язку з анексією Криму.

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Порошенко і Байден домовились продовжити координацію дій щодо реалізації Мирного плану врегулювання ситуації на Донбасі та фінансово-економічної взаємодії.

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