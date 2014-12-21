Порошенко і Байден обговорили надання Україні фінансової допомоги
22:08, 21 грудня 2014Політика
0 0
Координацію дій для надання Україні пакету фінансової допомоги з боку США, ЄС та міжнародних фінансових організацій, яка дозволить створити надійну основу для швидких та ефективних кроків з впровадження реформ, обговорили телефоном президент Петро Порошенко та віце-президент США Джо Байден.
Порошенко з Байденом обговорили надання Україні фінансової допомоги для впровадження реформ / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба глави держави
Порошенко підкреслив важливість підписання президентом США Бараком Обамою прийнятого Конгресом Акту на підтримку свободи України та привітав солідарну з Україною позицію США щодо запроваджених додаткових санкцій у зв`язку з анексією Криму.
Читайте такожПорошенко сподівається на відновлення переговорів у Мінському форматі
Порошенко і Байден домовились продовжити координацію дій щодо реалізації Мирного плану врегулювання ситуації на Донбасі та фінансово-економічної взаємодії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter