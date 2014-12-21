Порошенко і Байден обговорили надання Україні фінансової допомоги

Про це повідомляє прес-служба глави держави

Порошенко підкреслив важливість підписання президентом США Бараком Обамою прийнятого Конгресом Акту на підтримку свободи України та привітав солідарну з Україною позицію США щодо запроваджених додаткових санкцій у зв`язку з анексією Криму.

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Порошенко і Байден домовились продовжити координацію дій щодо реалізації Мирного плану врегулювання ситуації на Донбасі та фінансово-економічної взаємодії.