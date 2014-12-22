Росія вже готується відправити наступний «гумконвой» на Донбас після Нового року
Одинадцятий «гуманітарний конвой» Росія може відправити на Донбас вже на початку року.
Про це повідомив глава МНС РФ Володимир Пучков, повідомляє ТАСС.
"Ми плануємо роботу, і при необхідності додаткові гуманітарні вантажі будуть спрямовані на Донбас. Швидше за все, це буде на початку січня 2015 року", - сказав він.
Він також заявив, що графіки відправки «конвоїв» нібито узгоджуються з Україною.
"Всі графіки узгоджуються і з українською стороною, і з Червоним Хрестом, і з представниками Донбасу. Ми неухильно виконуємо всі міжнародні домовленості і всі міжнародні вимоги", - сказав Пучков.
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Перший «гумконвой» в'їхав в Україну 22 серпня. 12 грудня Росія направила терористам на Донбас дев'яту «гумдопомогу».
У РНБО України заявляють, що всі ці «гуманітарні конвої», які Росія відправляє в Україну без її дозволу, «є тільки підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.
За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись в РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі обладнання та вугілля. Крім того, на цих КамАЗах в Росію вивозили тіла убитих в Україні російських солдатів.