Росія вже готується відправити наступний «гумконвой» на Донбас після Нового року

Про це повідомив глава МНС РФ Володимир Пучков, повідомляє ТАСС.

"Ми плануємо роботу, і при необхідності додаткові гуманітарні вантажі будуть спрямовані на Донбас. Швидше за все, це буде на початку січня 2015 року", - сказав він.

Він також заявив, що графіки відправки «конвоїв» нібито узгоджуються з Україною.

"Всі графіки узгоджуються і з українською стороною, і з Червоним Хрестом, і з представниками Донбасу. Ми неухильно виконуємо всі міжнародні домовленості і всі міжнародні вимоги", - сказав Пучков.

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Перший «гумконвой» в'їхав в Україну 22 серпня. 12 грудня Росія направила терористам на Донбас дев'яту «гумдопомогу».

У РНБО України заявляють, що всі ці «гуманітарні конвої», які Росія відправляє в Україну без її дозволу, «є тільки підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись в РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі обладнання та вугілля. Крім того, на цих КамАЗах в Росію вивозили тіла убитих в Україні російських солдатів.