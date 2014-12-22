Антикорупційне бюро повинні сформувати у січні - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав під час Погоджувальної ради.

Він нагадав, що антикорупційне бюро має бути сформовано в січні.

“Це означає, що парламент має представити кандидатури до цієї конкурсної комісії”, - сказав Гройсман і додав, що президент та Кабмін вже внесли свої пропозиції щодо кандидатур до конкурсної комісії.

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“Я просив би комітет дуже швидко працювати, внести в зал для того, щоб ми затвердили це рішення і сформували конкурсну комісію, і пришвидшили роботу по створенню Антикорупційного бюро”, - сказав Гройсман.