Антикорупційне бюро повинні сформувати у січні - Гройсман
11:24, 22 грудня 2014Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман звернувся до народних депутатів із проханням подати кандидатури до конкурсної комісії для обрання голови Антикорупційного бюро.
Парламент має представити кандидатури до конкурсної комісії / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав під час Погоджувальної ради.
Він нагадав, що антикорупційне бюро має бути сформовано в січні.
“Це означає, що парламент має представити кандидатури до цієї конкурсної комісії”, - сказав Гройсман і додав, що президент та Кабмін вже внесли свої пропозиції щодо кандидатур до конкурсної комісії.
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“Я просив би комітет дуже швидко працювати, внести в зал для того, щоб ми затвердили це рішення і сформували конкурсну комісію, і пришвидшили роботу по створенню Антикорупційного бюро”, - сказав Гройсман.
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