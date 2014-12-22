Антикорупційне бюро повинні сформувати у січні - Гройсман

11:24, 22 грудня 2014
Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман звернувся до народних депутатів із проханням подати кандидатури до конкурсної комісії для обрання голови Антикорупційного бюро.

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав під час Погоджувальної ради.

Він нагадав, що антикорупційне бюро має бути сформовано в січні.

“Це означає, що парламент має представити кандидатури до цієї конкурсної комісії”, - сказав Гройсман і додав, що президент та Кабмін вже внесли свої пропозиції щодо кандидатур до конкурсної комісії.

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“Я просив би комітет дуже швидко працювати, внести в зал для того, щоб ми затвердили це рішення і сформували конкурсну комісію, і пришвидшили роботу по створенню Антикорупційного бюро”, - сказав Гройсман.

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