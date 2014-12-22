Підтвердити статус Савченко в ПАРЄ зможуть у січні 2015 року

Повноваження народного депутата України Надії Савченко як члена Парламентської Асамблеї Ради Європи може підтвердити лише ПАРЄ на своєму засіданні в січні 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, по це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Ірина Геращенко на засіданні Погоджувальної ради голів фракцій та комітетів парламенту.

Вона наголосила, що парламент України не має повноважень “своїм рішенням зробити пані Савченко членом ПАРЄ”.

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Вона зазначила, що фракція “Батьківщина” має рекомендувати її кандидатуру і її повноваження як інших членів делегації українського парламенту в ПАРЄ, будуть затверджені на засіданні ПАРЄ, яке відбудеться у січні 2015 року.

“Ми можемо її рекомендувати, і для цього не потрібно голосування у Верховній Раді. А це має зробити фракція, яка її рекомендує, а вже перше засідання (йдеться про засідання ПАРЄ - УНІАН), яке відбудеться у січні, підтвердить повноваження пані Савченко”.

В той же час Геращенко закликала лідерів фракцій, щоб уже на цьому тижні були сформовані всі міжнародні делегації парламенту України, “тому що у нас уже в січні відбувається засіданні нашої делегації в ПАРЄ, а також в січні має приступити до роботи наша делегація в ЄС”.

Вона попросила лідерів фракцій подати кандидатури до цих делегацій.