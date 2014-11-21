Савченко надали право представляти Раду в ПАРЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко повідомила перед парафуванням тексту Коаліційної угоди.

Тимошенко подякувала учасникам робочої групи з розробки Коаліційної угоди за підтримку пункту про звільнення всіх українців, яких утримують за гратами в Росії і в полоні.

«І в тому числі Надії Савченко, яка стала депутатом Верховної Ради, а також дали їй право від імені всього парламенту бути членом Парламентської асамблеї Ради Європи”, - сказала лідер “Батьківщини”.

Також Тимошенко наголосила, що новообрана Верховна Рада має розпочати свою роботу зі зняття недоторканності з депутатів, суддів та президента.

“У цій угоді дуже велика частина присвячена миру, поверненню миру в Україну. І один із кроків, які треба зробити в першу чергу, - це зняття позаблокового статусу, який під час правління режиму був встановлений на законодавчому рівні”, - сказала Тимошенко.

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Вона також наголосила на необхідності вирішення проблеми корупції.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там льотчицю звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. Із середини липня вона знаходилася під арештом у СІЗО у Воронежі.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списками партії «Батьківщина».

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства подовжив строк тримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.