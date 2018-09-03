Росія готується на Азові до блокування українських портів вже у Чорному морі – експерт

На думку експерта-міжнародника, Російська Федерація на Азовському морі багато в чому відпрацьовує варіанти блокування Чорного моря - саме тієї частини, яку контролює Україна.

Росія може повторити у Чорному морі сценарій блокади українських морських портів, який зараз військові кораблі РФ відпрацьовують в Азовському морі.

Про це заявив експерт з міжнародних питань Андрій Каракуц, передає «Обозреватель». На його думку, якщо Кремль зважиться на такий крок, то накличе на себе серйозні наслідки.

"Російська Федерація на Азовському морі багато в чому відпрацьовує варіанти блокування Чорного моря - саме тієї частини, яку контролює Україна. На відміну від Азовського моря, куди не можуть зайти великі військові кораблі через його статус, через те, що це невелике море, в Чорному морі такий сценарій викличе набагато серйозніші наслідки", - наголосив міжнародник.

Читайте такожРосійські дипломати визнали затримку ФСБшниками суден в Азовському морі

Каракуц нагадав, що у Чорному морі є кілька країн-членів НАТО, зокрема Румунія, Болгарія, Туреччина.

"Якщо почнуть блокувати фарватер, який веде до чорноморських портів України, ми зможемо побачити певну реакцію. Ця реакція спостерігається шляхом військових навчань, які проходять за участі країн НАТО, зокрема "Сі Бриз". Також ми це бачимо на прикладі того, що Сполучені Штати допомагають нам будувати військову інфраструктуру, а саме - морську, на узбережжі Чорного моря", - зазначив експерт.

"Звісно, ми очікуємо зараз якихось поставок кораблів, військових катерів, які теж можуть посилити наш військовий потенціал", - додав він.

Також Каракуц нагадав, що Держдеп США засудив дії Росії в Азовському морі.

"Це лінія Держдепу, щоб тиснути на Російську Федерацію. Це вже не перша така заява. В середині серпня була заява про те, що РФ не повинна обмежувати судноплавство в Азовському морі... Такі заяви можуть стати приводом для звернень до міжнародних організацій, які захищають морське судноплавство. У даному випадку позиція США є сприятливою, і тиск, який ми можемо чинити разом, буде досить корисним", - вважає міжнародник.