"Живемо на пороховій бочці": волонтер розповіла про ситуацію біля берегів Маріуполя

За словами маріупольської активістки, існує проблема з реакцією влади на ситуацію в Азовському морі.

Російські кораблі в Азовському морі біля Маріуполя готові у будь-який здійснити напад.

Про це розповіла волонтер та активістка з Маріуполя Галина Однорог, йдеться в матеріалі Радіо Свобода.

Активістка зазначає, що кожна провокація може перерости у військове зіткнення.

«Російські кораблі ходять зовсім поруч, готові у будь-який час напасти з моря. Кожна провокація може перерости у війну. Ми живемо на пороховій бочці», – сказала вона.

Російські прикордонники, які є частиною ФСБ, затримують українських рибалок і звинувачують їх у тому, що вони ловлять рибу в російській ексклюзивній економічній зоні. За українськими офіційними даними, лише з травня подібні звинувачення пред’явили 148 українським та іноземним торговим суднам.

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Найгірше для України, за словами речника охоронців морського кордону Артема Полякова, те, що Росія може робити це безкарно, не лише спираючись на військову силу, але і на угоду з Україною від 2003 року, підписаною Леонідом Кучмою. Згідно з нею, Азовське море є внутрішнім морем України і Росії і на нього не поширюються міжнародні конвенції. Незважаючи на війну, ця угода і нині чинна, і українське керівництво, за словами головного українського прикордонника Олега Слободяна, не хотіло б її скасування, бо побоюється, що це могло б спровокувати Росію.

Українська влада, за словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, вважає ситуацію «стабільною», хоч міністр і визнає падіння на 10% заходів кораблів до Маріуполя та сусіднього Бердянська. Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в інтерв’ю «5-у каналу» заявила, що скарг від судновласників не надходило, тож «питання Азову» має «штучно створене загострення в інформаційному полі», а росіяни мають повне право зупиняти цивільні судна для догляду.

Людей в Маріуполі така позиція Києва дивує і розчаровує. «Є проблема з реакцією влади, тобто з її відсутністю», – зазначила Галина Однорог.