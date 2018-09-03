Порошенко внесе в Раду проект змін до Конституції для закріплення курсу України в Євросоюз і НАТО

Також пропонуватиметься виключити положення, яке передбачає використання військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань на умовах оренди.

Президент Петро Порошенко внесе до Верховної Ради проект змін до Конституції в частині закріплення європейського та євроатлантичного напрямку розвитку держави.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту представник президента у Раді Ірина Луценко.

«Будуть внесені зміни до ст. 85, 102, 116, якими передбачено відповідальність Верховної Ради України, президента України та Кабінету міністрів України щодо закріплення європейського, євроатлантичного напрямку», - сказала вона.

Луценко зазначила, що також пропонуватимуться зміни до преамбули Конституції.

Крім того, за її словами, пропонуватиметься виключити положення, яке передбачає використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань на умовах оренди відповідно до міжнародних договорів. Луценко уточнила, що йдеться про перебування Чорноморського флоту Росії на території українського Криму.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня президент заявив, що доручив підготувати проект змін до Конституції в частині закріплення в Основному законі стратегічних цілей України – набуття членства в Євросоюзі та Північноатлантичному Альянсі.

9 серпня Порошенко повідомив, що у вересні внесе на розгляд ВР проект відповідних змін до Конституції.