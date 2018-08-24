Порошенко внесе в Раду законопроект про закріплення в Конституції прагнення України вступити до НАТО і ЄС

За словами президента, юристи вже знайшли формулу, як це зробити оптимально і швидко. До відкриття осінньої сесії ВР, яке заплановане на 4 вересня, буде зареєстрований відповідний законопроект.

У Верховній Раді до відкриття осінньої сесії буде зареєстровано законопроект про закріплення у Конституції прагнення України вступити до НАТО і ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Петро Порошенко заявив сьогодні під час виступу на Майдані Незалежності з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

«Наполягатиму на закріпленні у Конституції нашого прагнення приєднатись до Євросоюзу та вступити в НАТО. Юристи знайшли формулу, як можна це зробити оптимально та швидко. І до відкриття осінньої сесії ВР, яке заплановане на 4 вересня, буде зареєстрований відповідний мій законопроект", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня в Україні набув чинності закон "Про національну безпеку".

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Законом, зокрема, визначено принципи державної політики у сферах національної безпеки та оборони. Серед фундаментальних національних інтересів України названо: інтеграцію України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір; набуття членства в Євросоюзі та в НАТО; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами.

Порошенко заявляв, що проситиме парламент закріпити в Конституції європейський та євроатлантичний курс України.