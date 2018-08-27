Україна не поділяє думки про те, що її вступ до НАТО спровокує РФ на більшу агресію – Пристайко

Не усі члени Альянсу підтримують вступ України до НАТО за нинішніх умов через можливу реакцію Росії.

Глава місії України при Організації північноатлантичного договору Вадим Пристайко наголошує, що Україна не погоджується з думкою деяких членів НАТО, що вступ України до Альянсу спровокує Росію на більшу агресію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав у Києві під час засідання прес-клубу МЗС.

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Він визнав, що не усі члени Альянсу підтримують вступ України до НАТО за нинішніх умов.

"Дійсно, більшість членів НАТО, вони не готові до такого кроку. Ми з вами не приховуємо цього. Ми усвідомлюємо це. Є багато причин", - заявив Пристайко.

Головною причиною він назвав Росію і її реакцію.

"Деякі члени НАТО вважають, що такий крок провокуватиме Росію на наступне загострення, на агресію", - сказав Пристайко

Дипломат нагадав, що після Бухарестського саміту НАТО у 2008 році, коли Україна не отримала плану дій щодо членства, було вирішено виконувати Річні національні програми, які Україна сама буде затверджувати.

Пристайко додав, що Україна виконує Річні національні програми вже 10 років.

На його переконання, Україні було би простіше підійти до політичного рішення НАТО щодо вступу в ЄС, якби свого часу прем'єр-міністр Віктор Янукович у 2006 році не відмовся від отримання плану дій щодо членства, яке "лежало на столі перед ним".

"Момент прийняття політичного рішення, він дійсно найбільш чутливий, і тут слово такого лідера як Ангела Меркель грає велику роль. Разом з тим, хочу ще раз сказати, всі лідери, як у Джорджа Орвелла, рівні і всі члени НАТО рівні... Ми очікуємо, що якщо один з лідерів НАТО буде налаштований так, як пообіцяв це пан Болтон, я думаю, це рішення буде простіше проходити", - наголосив Пристайко.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня радник президента США з національної безпеки Джон Болтон наголосив, що в Адміністрації президента Дональда Трампа активно розглядають євроатлантичні перспективи України. Водночас він визнав, що Україна має ще багато зробити, щоб стати членом НАТО.